Advertisements

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على عسير وأتربة مثارة بالرياض

السبت 20/مارس/2021 - 02:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.


وكتب المركز، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها إنّ الحالة تشمل (أبها- أحد رفيدة- المجاردة- النماص- بارق- بلقرن- تنومة- خميس مشيط - سراة عبيده)،، مشيرًا إلى أنّها تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

 

وكان المركز أصدر تنبيهًا أيضًا إلى منطقة الرياض، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، وتشمل (الدوادمي- الزلفي- العاصمة الرياض- الغاط- المجمعة- ثادق- حريملاء- رماح- شقراء- عفيف).

 

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة تتخللها سحب رعدية ممطرة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على شمال المملكة، فيما يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سحب رعدية السعودية الارصاد

أخبار تهمك

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 14 ساعة

الحقيقة كاملة .. تفاصيل رحيل زيدان عن ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا لوزيرة التجارة والصناعة

منذ أقل من ساعة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

11 رسالة جديدة من وزيرة الصحة عن لقاحات كورونا.. اعرفها

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 16 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

سبق – السعودية | "الأرصاد": تقلبات جوية تشمل معظم مناطق المملكة

"الأرصاد" تنبّه إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية على 7 مناطق

"الأرصاد": 9 مناطق سعودية تتأثر برياح ترابية وأمطار رعدية

"الأرصاد" تنبّه 5 مناطق من عوالق ترابية وأمطار رعدية

أمطار رعدية ورياح ترابية على 9 مناطق خلال ساعات

عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك: سحب ممطرة تتَّسم بالغزارة في بعض مناطق السعودية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

02:31 م

عاجل.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي

02:16 م

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

01:32 م

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

10:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار