"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على عسير وأتربة مثارة بالرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.





وكتب المركز، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها إنّ الحالة تشمل (أبها- أحد رفيدة- المجاردة- النماص- بارق- بلقرن- تنومة- خميس مشيط - سراة عبيده)،، مشيرًا إلى أنّها تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وكان المركز أصدر تنبيهًا أيضًا إلى منطقة الرياض، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، وتشمل (الدوادمي- الزلفي- العاصمة الرياض- الغاط- المجمعة- ثادق- حريملاء- رماح- شقراء- عفيف).

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة تتخللها سحب رعدية ممطرة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على شمال المملكة، فيما يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.