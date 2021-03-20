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العراق يسجل أكثر من 5000 إصابة بفيروس كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 02:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في العراق، أن معدل الإصابات في الأيام الأخيرة ارتفع لأكثر من 5000 إصابة يوميا، وهو أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء الجائحة".

 

وكانت الصحة العراقية حذرت من استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، مضيفة إننا: "ننبه إلى خطورة الموقف الوبائي الحالي بعدما استمرت نسب الإصابات بالتصاعد بشكل مثير للقلق".

 

وأضافت الصحة العراقية، في بيان لها، أن "استمرار ارتفاع عدد الإصابات بهذا الشكل سيشكل خطرا كبيرا على النظام الصحي وخاصة عندما تصبح  المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب الإصابات الشديدة والحرجة، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات نتيجة ذلك".

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