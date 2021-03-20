سنوات الكفاح بعد وفاة الزوج.. عنوان قصة كفاح الأم المثالية بالبحر الأحمر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، ظهر اليوم عدد من الأمهات المثاليات بمحافظات الجمهورية، وجاءت من بينهم السيدة شاذلية محمود عبدالاه، من محافظة البحر الأحمر، مقيمة بمدينة الغردقة عاصمة البحر الأحمر، بمنطقة أبو العباس، حاصلة على مؤهل متوسط، تبلغ من العمر 62 عامًا.



وتزوجت شاذلية في سن صغير عام ١٩٨٣ وكان زوجها يعمل بأحد المهن الحرة البسيطة، واضطر الزوج للسفر لإحدى دول الخليج لزيادة دخل الاسرة، وسافرت الأم لتعيش معه مدة تجاوزت العشر سنوات لتقوم برعاية ورعاية أبنائها، ثم عادت هي وأبنائها مرة أخرى، ليعود بعد ذلك الزوج ويعمل بمشروع صغير وهو تجهيز مطعم للمأكولات الشعبية وتوفي عقب ذلك عام ٢٠٠٣ وهو في العقد الخامس من العمر تاركًا خلفه أبناء في مراحل تعليمه مختلفة بمعاش صغير لا يتعدى مئات الجنيهات.



لينخفض دخل الأسرة بعد وفاة الأب واضطرت الأم للعمل من المنزل وتجهيز وجبات منزلية وبيعها وتسويقها بمحيط إقامتها حتى تستطيع استكمال مسيرة التعليم لأبنائها وسد احتياجاتهم مثل الكثير من الأسرة، لتستطيع تربية أبنائها الخمسة وحصلن جميعهم على مؤهلات عليا، ليكون الابن الأول ليسانس آداب والابنة الثانية ليسانس حقوق، والثالثة حصلت على بكالوريوس علوم إدارية، والربعة ليسانس حقوق، والابن الخامس بكالوريوس تجارة.



وتوج كل هذا المشوار بعد سنوات من العناه حتى وصل الأبناء إلى بر الأمان، حاصلين جميعهم على مؤهلات عليا، بتكريمها الأم المثالية على مستوى المحافظة.



وعبرت السيدة شاذلية، عن سعادتها البالغة بهذا التكريم الذى وصفته بأفضل مكافأة عقب مشوارها مع أبنائها، داعيًا الله عز وجل أن يتمم مشوارها على خير.