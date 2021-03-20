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الصحة السعودية تسجل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 03:01 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 263 حالة تعافي و5 حالات وفاة.

 

ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 384271 حالة، من بينها 3811 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 574 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 373864 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6596 حالة وفاة.

 

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

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فيروس كورونا الصحة السعودية السعودية 382 إصابة جديدة

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