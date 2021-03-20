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كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد

السبت 20/مارس/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني قائمة البلوجرانا التي تستعد لمواجهة ريال سوسيداد يوم غدًا لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الليجا.

وجاءت إختيارات كومان من دون الرباعي المصاب جيرارد بيكيه وفيليب كوتينيو بالإضافة إلى سيرجيو روبيرتو وأنسو فاتي.

في الوقت الذي يحتل فيه رفقاء ليونيل ميسي المركز الثاني على لائحة ترتيب الليجا برصيد تسعة وخمسين نقطة بفارق أربعة نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي :-

تير شتيجن - دست - أراوخو - بوسكيتس - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ألبا - ماتيوس - دي يونج - أومتيتي - فيربو - موريبا - مينجويزا - تيناس

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