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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 20-3-2021
السبت 20/مارس/2021 - 02:53 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 20-3-2021
سعر الدولار اليوم السبت 20-3-2021 في البنوك
استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم السبت 20-3-2021 بجميع البنوك، وسط تثبيت اسعار الفائدة على الجنيه من قبل البنك المركزي.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب اليوم السبت 20-3-2021 في مصر
استقرت اسعار الذهب في الاسواق المحلية اليوم السبت 20-3-2021، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.. التفاصيل من هنا
أسعار العملات اليوم السبت 20-3-2021 أمام الجنيه المصرى
استقرت أسعار العملات اليوم السبت 20-3-2021، أمام الجنيه المصرى، واستقر سعر اليورو عند سعر 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
"الرقابة المالية": ارتفاع الأقساط إلى 40.1 مليار جنيه خلال العام الماضى
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستواصل عملها خلال العام الجارى لتطوير قوانين وقرارات وتشريعات جديدة في قطاع التأمين، بما يتناسب مع واقع السوق ويتوائم مع تطورات جائحة فيروس كورونا، كما أن الهيئة ستسعى إلى تعزيز مستويات الالتزام والشفافية والنزاهة والعدالة؛ بما يوفر قدرًا أكبر من الحماية لكل من حملة الوثائق والمتعاملين مع شركات التأمين.. التفاصيل من هنا
"الإحصاء": ارتفاع إيرادات السكة الحديد إلى247 مليون جنيه
سجلت إيرادات السكك الحديدية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفق بيانات جكومية، حيث بلغت قيمة الإيرادات في شهر يناير الماضي نحو 247 مليون جنيه، مقابل 226 مليون جنيه.. التفاصيل من هنا
"المجتمعات العمرانية": مهلة شهر لملاك أراضي الحزام الأخضر لتقنين أوضاعهم
قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فتح باب التقدم بمستندات التعاقد، كمهلة أخيرة، للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً، وذلك ابتداءً من غد الأحد 21/3/2021، وحتى يوم الخميس الموافق 22 إبريل المقبل.. التفاصيل من هنا
وزير التموين يفتتح مجمع "دلتا ماركت طابا" بجنوب سيناء
فى أولى محطاته اليوم بجولته بمحافظة جنوب سيناء قام الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بإفتتاح المجمع الاستهلاكي. (دلتا ماركت طابا) أحد فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.. التفاصيل من هنا
وزير الاتصالات يعلن طرح تخصصات دراسية جديدة بمبادرة "بُناة مصر الرقمية"
شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وجامعة أوتاوا الكندية لتقديم درجة الماجستير المهنى فى الهندسة الكهربية والحاسبات وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "بُناة مصر الرقمية".. التفاصيل من هنا
"الإسكان" تُحذر من إعلانات مُضللة بشأن بيع مشروعاتها فى العاصمة الإدارية
حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إعلانات مُضللة ووهمية تستغل فيديوهات وصور وماكيتات مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال.. التفاصيل من هنا
رانيا المشاط: جائحة كورونا عززت اتجاه العالم نحو توطيد الشراكات الدولية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي الافتراضي للمؤسسة الفكرية الدولية Horasis، لمناقشة أهمية النظام الاقتصادي والاجتماعي.. التفاصيل من هنا
"الإسكان": بدء تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بأسيوط
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس" حياة كريمة".. التفاصيل من هنا
تعاون بين "التخطيط" وشركة عالمية لمواجهة أثار فيروس كورونا
تتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع شركة الاستشارات العالمية (Boston Consulting Group) بشأن مشروع تطوير سلاسل التوريد، وذلك لتقديم خدمات استشارية لدعم جهود الحكومة في مواجهة آثار أزمة فيروس كورونا، وتقدم الشركة خدماتها الاستشارية بدعم من السفارة البريطانية في مصر.. التفاصيل من هنا
وزير المالية: إنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة يضم مقرات للهيئة العامة للاستثمار، والضرائب العقارية، والضرائب على الدخل، والضرائب على القيمة المضافة، ودار المحفوظات؛ بما يُسهم فى التيسير على المواطنين، وتحفيز الاستثمار، ومن المقرر افتتاح مجمع الخدمات الحكومية بمدينة شرم الشيخ بنهاية يونيه ٢٠٢٢.. التفاصيل من هنا
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