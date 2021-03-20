بعد الموافقة على تصنيع الجرعات الأولى.. ما لا تعرفه عن لقاح كورونا المصري "كوفي فاكس"

بعد موافقة هيئة الدواء المصرية، على الترخيص لمصنع لإنتاج العينات الأولى التجريبية من لقاح "كوفي فاكس"، وذلك بسواعد مصرية خالصة، في سبيل مشاركة العالم في التوصل للقاح لكورونا.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا المصري "كوفي فاكس".



الترخيص لتصنيع جرعات لقاح كورونا

وافقت هيئة الدواء المصرية على تصنيع الجرعات الأولى من لقاح كورونا المصري "covi vax"، حيث تسير مصر بخطى ثابتة وتشارك العالم في التوصل إلى لقاح كورونا.



وينتج اللقاح المصري، من المركز القومي للبحوث في مصر، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وبعد منح هيئة الدواء المصرية، الترخيص لمصنع لإنتاج العينات الأولى التجريبية، سوف تكون مصر أول دولة في الشرق الأوسط تتوصل إلى لقاح كورونا بسواعد مصرية 100%.



نجاح التجارب على الحيوانات

ونجحت تجربة لقاح "كوفي فاكس"، على الحيوانات، وتم استخراج موافقة من هيئة الدواء المصرية لإنتاج أول دفعة تجريبية، حسب توضيح الإعلامي أحمد فايق، مضيفًا أن الفيروس الآن في انتظار الموافقة لإجراء التجارب السريرية.



مراحل تجارب اللقاح

وبعد الحصول على الموافقة لإنتاج التجارب السريرية سيمر اللقاح بثلاثة مراحل، الأولى التجربة على عدد قليل منه للتأكد من سلامة اللقاح على البشر، ثم تجربته على عدد متوسط من 100 إلى 500 متطوع، وأخيرًا تجربته على أعداد كبيرة قد تصل إلى 50 ألف متطوع من المواطنين من بلاد مختلفة بسبب التنوع الجيني، للتأكد من سلامة الدراسات وفعاليته ضد الفيروس.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.