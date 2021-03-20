وليد صلاح: نرفض أي محاولات لتعديل قانون نقابة الصحفيين بعيدًا عن العمومية

قال الزميل وليد صلاح المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن المهنة تشهد منذ سنوات محاولات قوية لإبعاد شبابها عن النقابة، داعيًا الزملاء باستغلال الحديث عن الانتخابات، لإعادة الروح لها مرة أخرى.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الكثير من الأجيال الشابة لا تعرف عن النقابة وما تقدمه سوى البدل وبعض الخدمات الأخرى، ما يدعونا إلى توعية حقيقية عن تاريخها، وما قدمه الكُتاب الصحفيون وشيوخ المهنة والعديد من المجالس في قضايا هامة، سطّرت التاريخ، وكانت فيها النقابة على قلب رجل واحد.



وتابع: "نرفض أي محاولات لتعديل قانون النقابة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، وهي صاحبة الحق الأصيل في تعديله والدفاع عنه، وأي محاولات للتلويح لهذا الأمر، شيء مرفوض ولن تقبله الجماعة الصحفية".





ولفت "صلاح" إلى ضرورة إقرار لائحة لأجور الصحفيين؛ خاصة أن الاحتياج إليها زاد، في ظل تدني رواتب الصحف، ولم نشهد أي تدخل من النقابة عن لائحة أجور عادلة تراعي السن والشباب، والذي اعتماده بنسبة كبيرة على بدل التدريب والتكنولوجيا، وفي الأساس لا يستطيع أن يغطي احتياجات الصحفي اليومية، متسائلًا حول كيفية أن يقدم الزميل محتوى صحفي جيد، في وقت يصبح مهمومًا بتدني الأجور وتلبية احتياجاته الشخصية.



وطالب المرشح لعضوية المجلس، أعضاء الجمعية العمومية، باختيار من يمثلهم، ويعبر عن أفكارهم ورؤاهم، ومن يجد حلول حقيقية لأزماتهم، وعلى دراية بأوجاع المهنة والزملاء.



وكان قد تقدم الزميل الصحفي وليد صلاح، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها يوم الجمعة 2 إبريل المقبل.



وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.



