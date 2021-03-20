"تنشيط السياحة": استئناف الرحلات السياحية من إيطاليا إلى شرم في هذا الموعد

عقد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اجتماعا موسعًا، في مدينة شرم الشيخ، مع أعضاء وفد إيطالي يضم 140 فرد من ممثلي أكثر من 20 من كبرى منظمي الرحلات السياحية الإيطالية وأهم شركات ووكالات السفر الرئيسية الإيطالية، إضافة إلى عدد من ممثلي الصحافة والإعلام الإيطالي، وذلك في ضوء رؤية واستراتيجية وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري والعمل على زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.





جاء ذلك على هامش زيارة الوفد الإيطالي إلى مدينة شرم الشيخ والتي تستمر خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢١ مارس الجاري لتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المُطبقة في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بالمدينة.





وأشار يوسف إلى أن الجانب الإيطالي يتوقع استئناف رحلات الطيران العارض من جميع أنحاء دولة إيطاليا إلى مدينة شرم الشيخ والمقاصد السياحية المصرية المختلفة اعتبارًا من الصيف المقبل.





واضاف أنه خلال الاجتماع تم مناقشة بعض المقترحات والآليات المستقبلية للترويج للسياحة المصرية بصورة أكبر داخل إيطاليا، وبحث سبل التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بدراسة وتقديم الآلية الحالية لمنظومة الحملات المشتركة، والرحلات التعريفية وورش العمل، وذلك لتعزيز الصورة الذهنية للمقاصد السياحية المصرية باعتبارها مقاصد آمنة بخبرات عالية الجودة، وتقدم مستويات خدمة سياحية ممتازة.





كما تم مناقشة مقترح دعوة بعض المشاهير وعدد من المدونين السياحيين من إيطاليا لزيارة مصر خلال الفترة القادمة ضمن آليات التسويق التي تعتمد عليها الهيئة.



