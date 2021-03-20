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"أبوس إيديكم ارحموني" ..منة عرفة تشن هجومًا حادًا على الأشخاص الحاقدين عليها

السبت 20/مارس/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة منة عرفة عن تعرضها للعديد من المشاكل، بسبب الأشخاص التي لا يشغل بالها أي شئ سوى الحقد عليها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت منة عرفة مقطع فيديو جديد لها، قالت فيه :" عايزة أوجه رسالة للأشخاص اللي حاطين مناخيرهم جوه حياتي، أنا هيحصلي إيه أكتر من كده إيدي كلها محروقة، وعملت حادثة بالعربية، تعبانة وهعمل أشعة على المخ، وطلعلي غدة حتى كلابي جالها مرض بيموت، في إيه تاني ممكن يحصلي؟".

وأضافت منة عرفة : "يا ريت الناس دول يشوفوا حد تاني، مش لازم كل حاجة عليا، خلاص يا جماعة بلاش يحصلي حاجة أكتر من كده، والحمد لله على كل شئ، الناس اللي حاطة عينها ومناخيرها جوه حياتي أبوس إيديكم ارحموني، بقالي 20 يوم مصايب بتحل عليا معرفش منين، بقول الكلام ده للناس اللي بيقولوا حياتي زي الفل ومعنديش مشاكل".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة عرفة الدرامية مسلسل "إسعاف يونس"، وهو بطولة محمد أنور، محمد علي رزق، إيمان السيد، سارة سلامة، هشام شرف، أحمد محارب، هناء الشوربجي، حسين حجاج، وهو من إخراج معتز التوني.

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