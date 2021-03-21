درجة الحرارة تصل لـ٣٤.. ٧ نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

تشهد مصر خلال الفترة الحالية، موجة حارة تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، ثم تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بداية من الأربعاء ويعود المناخ ربيعي ومعتدل.





ويشهد الطقس اليوم الأحد، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة على شمال الصعيد.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.





وفيما يلي تقدم " الفجر " أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة الموجة الحارة:





- تناول كثير من السوائل الخالية من السكريات، وينصح بتناول 8 أكواب من الماء يوميا، وتجنب تناول الكحوليات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأن كلتا المادتين يعملا كمدرات للبول، وذلك يساعد في زيادة نسبة الجفاف في الجسم.





- تجنب تناول الوجبات التي تحتوي على البروتين لأنها تزيد من عملية التمثيل الغذائي فتساعد على تدفئة الجسم، وابتعد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات لأنها تساعد في مد الجسم بالطاقة، والتي تزيد من درجة حرارة الجسم.





- لا مانع من ارتداء الملابس الخفيفة حتى لا تتسبب الملابس الثقيلة في كثرة التعرق الذي يفقدك الكثير من المعادن والأملاح، ولكن إذا كنت خارج المنزل فيجب ارتداء ملابس خفيفة مع الحرص على وجود "جاكت" معك تحسنا للتقلبات الجوية المفاجئة.





- من المهم ارتداء الملابس الفضفاضة والابتعاد عن الملابس الداكنة والتي من الممكن أن تشعرك بالحرارة المرتفعة للطقس.





- خارج المنزل يجب ارتداء قبعة على رأسك لتحميك من الإصابة بضربة الشمس مع وضع نظارة شمس حماية عينيك ووضع كريم واقي من الشمس بعامل حماية أكثر من 15.



