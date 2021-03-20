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وصفة سهلة لتحضير شوربة العدس

السبت 20/مارس/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
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نقدم لك في السطور التالية أسهل وأسرع طريقة لتحضير شوربة العدس في المنزل لافراد أسرتك يمكنك إعدادها بهذه الطريقة البسيطة:

المقادير
- العدس الاصفر : كوب
- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)
- الأرز : نصف كوب
- الكمون : ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- مرق دجاج : 1 مكعب
- الماء : 2 كوب
طريقة التحضير
انقعي العدس في الماء لمدة ساعة ثم صفيّه جيداً.
اسلقي العدس والأرز في قدر من الماء على نار هادئة حتى تنضج المكونات.
أضيفي الكمون والملح إلى القدر وحرّكي مرة واحدة.
قلّي في قدر آخر شرائح البصل في الزيت حتى تتحمر ثم أضيفي مرق الدجاج.
أضيفي بعدها البصل المحمر فوق العدس والأرز وقلبي المكونات حتى تتماسك على نار هادئة.
اطحني الشوربة في الخلاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة.
سخّني الحساء من جديد واسكبيه في أطباق ثم قدميه ساخناً.

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