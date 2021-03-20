موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ريال سوسيداد غدا الأحد 21 مارس ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره ريال سوسيداد غدا في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق برشلونة ضد نظيره ريال سوسيداد غدا في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN Sports HD" بتعليق عصام الشوالي.

ويتواجد فريق برشلونة حاليا في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 59 نقطة بينما يتواجد فريق ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 45 نقطة.