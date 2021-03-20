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موعد مباراة الهلال والقادسية اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
السبت 20/مارس/2021 - 03:29 م
حسام مجدي
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يستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره القادسية اليوم السبت 20 مارس ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي الممتاز.
وستذاع مباراة فريق الهلال ضد نظيره القادسية اليوم في مسابقة الدوري السعودي الممتاز في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.
وستذاع مباراة فريق الهلال ضد نظيره القادسية اليوم في مسابقة الدوري السعودي الممتاز على قناة "السعودية الرياضية 2" بتعليق عيسى الحريين.
ويحتل فريق الهلال حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي الممتاز برصيد 45 نقطة بينما يتواجد فريق القادسية في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.
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