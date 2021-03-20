وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان معرض المنتجات الغذائية بشرم الشيخ

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، معرض المنتجات الغذائية والحرف والزهور والشتلات ونباتات الزينة بمدينة شرم الشيخ.





جاء ذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، والدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، والدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور أسامة دياب، مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء، والمهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف على الزراعات المحمية بوزارة الزراعة.





وأعرب القصير عن سعادته البالغة في مشاركة أهالي جنوب سيناء عيدهم القومي وافتتاح معرض الزهور الذي يقام لأول مرة في شرم الشيخ.





وأكد أن نتائج زيارته الشهر الماضي إلى المحافظة تتحقق حاليا على أرض الواقع وأن هناك تنسيق دائم مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتلبية كل احتياجات أهالي سيناء والمتعلقة بالزراعة.





وقرر وزير الزراعة إهداء محافظة جنوب سيناء الشتلات والزهور ونباتات الزينة المشاركة في جناح وزارة الزراعة بالمعرض.





وفي سياق متصل تواصل القافلة البيطرية لمعهد التناسليات الحيوانية ومعهد صحة الحيوان ومديرية الطب البيطري بجنوب سيناء لليوم الثالث على التوالي فحص الهجن بمضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن.