"ترملت في سن 25 بمسئولية ثلاثة أبناء".. حكاية الأم المثالية"صباح" من الإسكندرية

ترملت في عمر الزهور في سن ال 25 عامًا، تاركًا لها زوجها ثلاثة أبناء ومعاش 25 جنيهًا، لا يكفي سد الجوع، هي السيدة "صباح أنور" 63 سنة التي اختارها وزارة التضامن الإجتماعي كأم مثالية من أمهات محافظة الإسكندرية، بمناسبة عيد الأم.



الأم "صباح" تحكي أنها تزوجت في مرحلة مبكرة 18 سنة، وأنجبت ثلاثة أبناء، إلا أن استقرار الأسرة تعرض لهزة شديدة بوفاة الأب نتيجة هبوط حاد بالقلب، وكان عمرها 25 عامًا، ليترك لها مسئولية رعاية 3 أبناء صغار في أعمار 7سنوات، و4 سنوات، وشهور.



وتضيف أن معاش زوجها البسيط قد دفعها للبحث عن مورد رزق لأبنائها، حتى استطاعت أن تدبر شراء ماكينة خياطة ملابس، وبدأت تفصيل ملايات السراير وبيعها للجيران والأقارب.



حياة"صباح" كما توصفها مليئة بالجد والتعب، حتى أن أبنائها يعملون معها في فصل الصيف، حتى استطاعت إتمام تعليمهم، ليصبح الابن الأكبر مهندسًا، الابنة الثانية معلمة، والابنة الثالثة محاسبة، وتزوج الابن، والابنة، فيما لا زالت الابنة الصغرى تقيم مع الأم.



وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، اليوم السبت، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، وحصلت صباح أنور شنودة الجندي، على لقب الأم المثالية بمحافظة الإسكندرية.

