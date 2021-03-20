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تطورات جديدة بشأن بقاء ميسي مع برشلونة

السبت 20/مارس/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه طرات تغيرات جديدة بشأن ملف تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.


وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل وألمحت العديد من التقارير الصحفية أن البرغوث الأرجنتيني قد يرحل إلى نادي آخر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بقاء ميسي يعتبر أحد التحديات الكبرى لمجلس إدارة برشلونة الجديد برئاسة خوان لابورتا.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة النادي الكتالوني تعلم أن بقاء ميسي سيكون بداية جيدة للمجلس بينما رحيله سيشكل ضربة كبيرة لقوة برشلونة.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه تفاؤلا كبيرا يغمر المديرين في برشلونة بشأن إمكانية تغير قناعات ميسي في مسألة التوقيع على عقد جديد مع البرسا.


ونوهت الصحيفة الإسبانية أن وصول لابورتا إلى مقعد رئاسة برشلونة جعل ميسي يفتح صفحة جديدة مع برشلونة بعد أن طلب الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.


ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ميسي مازال يتمتع بالهدوء وينتظر سماع العرض المقترح من خوان لابورتا.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي يعلم أن الأمر سيستغرق بعض الوقت عقب نجاح لابورتا حتى يتعرف الرئيس أولا على الوضع الاقتصادي في البلوجرانا.

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