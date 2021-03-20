ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت 20 مارس.

وتلعب اليوم مباراة وحيده ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي برايتون ونيوكاسل يونايتد.

وجاء جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم كالآتي:

1- مانشستر سيتي 71 نقطة

2- مانشستر يونايتد 57 نقطة

3 – ليستر سيتي 56 نقطة

4- تشيلسي 51 نقطة

5- وست هام 48 نقطة

6- ليفربول 46 نقطة

7 – إيفرتون 46 نقطة

8 – توتنهام 45 نقطة

9 – أستون فيلا 41 نقطة

10- أرسنال 41 نقطة

11- كريستال بالاس 37 نقطة

12- ليدز يونايتد 36 نقطة

13- وولفرهامبتون 35 نقطة

14- ساوثهامبتون 33 نقطة

15 – بيرنلي 33 نقطة

16-برايتون أند هوف ألبيون 29 نقطة

17 – نيوكاسل يونايتد 28 نقطة

18 – فولهام 26 نقطة

19 – وست بروميتش 18 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة