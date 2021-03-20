تأجيل إطلاق أول قمر صناعي تونسي





أكد المكلف بالاتصال في مجمع "تلنات معز الحريزي"، أنه تم تأجيل عملية إطلاق أول قمر صناعي تونسي " تحدي واحد".





وكان من المقرر إطلاق "تحدي واحد" صباح اليوم السبت، لكن تم تأجيل الإطلاق لمدة 24 ساعة بسبب عوامل مناخية بالقاعدة الفضائية ''بايكانور'' بكازاخستان.





وفي وقت سابق، أعلنت تونس أنها سلمت رسميا قمرها الصناعي "تحدي 1" إلى الشركة الروسية المتعهدة بإطلاقه.





وأكد مجمع "تلنات" تسليم القمر الصناعي التونسي ''تحدي1''، الثلاثاء الماضي، إلى شركة "غلاف كوسموس" الروسية المسؤولة عن إطلاق المركبة الفضائية "سويوز 2" اتي ستنقل القمر الصناعي إلى مداره.





وأوضح محمد فريخة، مدير عام مجمع "تلنات"، أنهم أجروا آخر الفحوصات التقنية، أثناء عملية تسلم القمر، إضافة إلى تنظيفه وتعقيمه بالغرفة البيضاء قبل إدخاله بكبسولة الإطلاق ووضعه في وضعية العمل، "أون".





ولفت فريخة إلى أنه سيتم نقل الكبسولة والمعدات إلى المحطة الفضائية "بيكانور" في دولة كازاخستان، مشيرا إلى أن بوابة الكبسولة التي وضع فيها القمر الصناعي كان من المفترض أن تفتح في الفضاء الخارجي اليوم 20 من مارس/ آذار، ليخرج القمر إلى مداره، موافقا الذكرى الـ65 لاستقلال تونس.



