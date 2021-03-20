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تدريبات تأهيلية ليوسف أوباما في الزمالك

السبت 20/مارس/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أدى يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي للفريق المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويعاني "أوباما" من الإجهاد العضلي، وفضل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية حتى لا يتعرض للإصابة.

وعقد "أوباما" جلسة سريعة مع الجهاز الفني والطبي على هامش المران للاطمئنان عليه.

وسيخضع "أوباما" لبرنامج تأهيلي خاص لحين عودته للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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