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قتلى وجرحى بإطلاق نار على المتظاهرين في ميانمار

السبت 20/مارس/2021 - 03:40 م
ميانمار
ميانمار
وكالات
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أفادت وسائل إعلام في ميانمار، اليوم السبت، بسقوط عدة أشخاص ما بين قتيل وجريح في الاحتجاجات ضد اعتقال زعيمة البلاد.

 

وذكرت فتاة من السكان المحليين، أن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين وقتلت شخصًا على الأقل في حي هلاينج ثاريار للعمال في العاصمة السابقة يانغون.

 

وأكدت الفتاة إصابة ثلاثة آخرين على الأقل بجروح خطيرة، وتابعت "أصيب أحد أصدقاء الطفولة في ذراعه".

 

ويذكر أن الجيش، اعتقل سو تشي في اول فبراير الماضي وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

 

واندلعت تظاهرات طالبت بالعودة إلى الإصلاحات الديمقراطية، والإفراج عن سو تشي التي تم وضعها رهن الإقامة الجبرية، وعودة حكومتها المدنية.

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ميانمار متظاهرين قتلى وجرحى اطلاق نار

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