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الشؤون الإسلامية: إغلاق 7 مساجد بعد ظهور حالات إصابة كورونا بين المصلين

السبت 20/مارس/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم السبت، عن 7 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 41 يوماً 326 مسجداً تم فتح 311 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت السابع من شهر شعبان لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض تم رصد 3 حالات اصابة بها، ومسجد واحد في المناطق التالية؛ الشرقية والحدود الشماليه و نجران وعسير بمعدل اصابة بكل مسجد منها.

كما أشارت الوزارة، إلى إعادة فتح 5 مساجد في المناطق التالية: الرياض والمدينة المنورة،والباحة و تبوك،والقصيم،وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك أحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة الجميع.

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