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هيثم النويهي للصحفيين: ترشحي بالانتخابات "تكليف".. ونحتاج مشروع علاج جديد

السبت 20/مارس/2021 - 03:38 م
هيثم النويهي المرشح بانتخابات الصحفيين
هيثم النويهي المرشح بانتخابات الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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قال الزميل الصحفي بمؤسسة الأخبار هيثم النويهي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن ترشحه بالانتخابات هو "تكليف" وليس تشريف؛ وإنه سيعمل جاهدًا على خدمة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الصحفيون يعانون من أزمات حقيقية في تقديم الخدمات بالنقابة بصفة عامة، ومشروع العلاج بصفة خاصة؛ والذي لا يحتاج إلى تعديل، ولكن خطوات حقيقية لوضع مشروع جديد من الأساس، بالإضافة إلى تنفيذ مستشفى النقابة، التي يضعها الزملاء على رأس أولويات برامجهم الانتخابية، ولا تشهد أي خطوات جادة، وشاهدنا العديد يضع حجر أساس إنشاء المستشفى أكثر من مرة، ومازالت حتى اليوم أرض فضاء.


وأكد "النويهي" ضرورة إنشاء عيادات متخصصة داخل النقابة، في الأدوار غير المُستغلة، طالما لم يتوفر أي بديل حتى الآن، ولم نتخذ خطوات ملموسة في إنشاء المستشفى.


وطالب "النويهي"، الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، باختيار البرامج الانتخابية للمرشحين على أساس نقابي، بعيدًا عن العواطف أو المصالح الشخصية، واختيار من يستطيع حل أزمات حقيقية للنقابة والمهنة، ويُقدم خدمات يستحقها الزملاء، بالإضافة إلى وجود آليات تنفيذ لوعوده الانتخابية.


وكان قد تقدم الزميل الصحفي هيثم النويهي، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها يوم الجمعة 2 إبريل المقبل.


وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.

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