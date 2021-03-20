Advertisements

بيراميدز ينقض على نجم الأهلي

السبت 20/مارس/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
كشف مصدر عن محاولات مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن نادي بيراميدز حاول التفاوض مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي المعار إلى نادي اتحاد جدة السعودي، حتى نهاية الموسم.

وأضاف: "بيراميدز قدم عرض مغري جدًا من أجل إقناع اللاعب بالتنازل عن التواجد في الدوري السعودي والعودة إلى الدوري المصري عبر بوابة الفريق السماوي".

واختتم: "حجازي رفض فكرة الانتقال إلى بيراميدز بشكل تام وأغلق الباب في وجه المسؤولين، وتمسك بالبقاء مع فريقه أو العودة للدوري الإنجليزي، على أن يكون الأهلي بوابته في حال قرر العودة للقاهرة".

ويحاول اتحاد جدة السعودي، تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب مع وست بروميتش، خاصةً مع اقتراب نهاية الإعارة، وأصبح اللاعب واحد من أهم أعمدة العميد الرئيسية.

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

منذ ساعة و 21 دقيقة

تطورات جديدة في تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يطرد 5 نجوم خارج القلعة البيضاء بأمر كارتيرون

منذ ساعتين و 20 دقيقة

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

منذ حوالي 5 ساعات

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 23 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 15 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ أقل من ساعة

الحقيقة كاملة .. تفاصيل رحيل زيدان عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 17 ساعة

11 رسالة جديدة من وزيرة الصحة عن لقاحات كورونا.. اعرفها

منذ ساعتين و 51 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

09:00 ص

شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

10:24 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار