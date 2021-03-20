بيراميدز ينقض على نجم الأهلي

كشف مصدر عن محاولات مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن نادي بيراميدز حاول التفاوض مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي المعار إلى نادي اتحاد جدة السعودي، حتى نهاية الموسم.





وأضاف: "بيراميدز قدم عرض مغري جدًا من أجل إقناع اللاعب بالتنازل عن التواجد في الدوري السعودي والعودة إلى الدوري المصري عبر بوابة الفريق السماوي".





واختتم: "حجازي رفض فكرة الانتقال إلى بيراميدز بشكل تام وأغلق الباب في وجه المسؤولين، وتمسك بالبقاء مع فريقه أو العودة للدوري الإنجليزي، على أن يكون الأهلي بوابته في حال قرر العودة للقاهرة".





ويحاول اتحاد جدة السعودي، تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب مع وست بروميتش، خاصةً مع اقتراب نهاية الإعارة، وأصبح اللاعب واحد من أهم أعمدة العميد الرئيسية.