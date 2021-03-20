السودان يدين الهجوم الإرهابي على مصفاة النفط بالرياض





أدانت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مصفاة النفط في الرياض بطائرات مسيرة، مؤكدة أنَّ الهجوم على مصفاة الرياض يستهدف أمن وإمدادات الطاقة للعالم.





وأكدت وزارة الخارجية السودانية، أن الهجوم على مصفاة الرياض يستهدف أمن وإمدادات الطاقة للعالم".





ومن جانبه، أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم السبت، أنَّ إيران هي مصدر الصواريخ والمسيرات الحوثية التي استهدفت المملكة خلال الفترة الأخيرة.





وقال الجبير، إنَّ "جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية مصنوعة من قبل إيران أو موردة من قبل إيران، وبعضها مثلما قلنا جاءت من الشمال، وبعضها من البحر".





وأشار الجبير، إلى أنَّ الأمم المتحدة حملت الإيرانيين المسؤولية عن الهجوم على حقل بقيق النفطي، مضيفًا أن الاتهام نفسه وجهته باقي الدول التي دعتها السعودية للانضمام لها في التحقيق الخاص بحقل بقيق، قائلا: «من الواضح جدًا بالنسبة إلينا من أين يتم توريد هذه الصواريخ وأين تتم صناعتها".





وكان مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة قد صرح بأنه عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، ولله الحمد، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.



