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الكاف يعلن موعد وحكام مباراة الرجاء المغربي وبيراميدز

السبت 20/مارس/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من جانب الاتحاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؟ كاف، بشأن موعد وحكام مباراة الرجاء البيضاوي المغربي وبيراميدز والمقرر إقامتها يوم ٤ أبريل المقبل في مدينة كازبلانكا المغربية، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستقام المباراة في الخامسة بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت القاهرة يوم ٤ أبريل المقبل، على استاد محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية.

وسيقود المباراة طاقم تحكيم غيني بقيادة من الحكم أحمد سيكو توريه، ويعاونه المساعد الأول تيري مامادي، والمساعد الثاني عبد الله سيلا، والحكم الرابع عثمان جاكوب كماري.

ويراقب المباراة، الجزائري عمار بهلول، والكاميروني إيونج أونانا المنسق الأمني للقاء، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان،  والمنسق العام المساعد سارة بيلالي من المغرب، والطبيب الخاص بمراقبة إجراءات كوفيد ١٩، فيروس كورونا، سعيد زاكيني من دولة المغرب.

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