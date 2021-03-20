ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت 20 مارس.

وتلعب اليوم مباراة وحيده ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي برايتون ونيوكاسل يونايتد.

وجاء جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم كالآتي:

1- محمد صلاح 17 هدف

2- برونو فرنانديز 16 هدف

3 – هاري كين 16 هدف

4- دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف

5- سون هيونج مين 13 هدف

6- باتريك بامفورد 13 هدف

7- جيمي فاردي 12 هدف

8 – إلكاي جوندوجان 12 أهداف

9- أولي واتكينيز 10 أهداف

10- كاليوم ويلسون 10 أهداف