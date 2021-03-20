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فرحة بمنزل الأم المثالية في الدقهلية تقديرا لجهودها

السبت 20/مارس/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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دبت الفرحة علي أسرة نورا السعيد عبدالعزيز عطالله” التي حظو بلقب الأم المثالية في محافظة الدقهلية وتعالت الزغاريد تقديرا لها علي جهودها التي كللت اليوم بالحصول علي اللقب

حيث حظت محافظة الدقهلية بفوز “نورا السعيد عبدالعزيز عطالله”، بلقب الأم المثالية عن المحافظة، وهي سيدة تبلغ من العمر ٥٠ عامًا، أرملة منذ 15 عامًا، وحاصلة على الشهادة الإعدادية، وعملت في مجال التجارة.

تزوجت الأم المثالية من زوج يعمل إداريًا بإحدى الإدارات التعليمية، ولديه عمل آخر في محل لتجارة الأخشاب، وتوفي بعد 15 عامًا من زواجهما، وترك لها 3 ابناء في عمر 15 عامًا، و13 عامًا، و9 أعوام، ومعاش 340 جنيهًا.

واضطرت الأم للخروج للعمل لمواجهة متطلبات الحياة، وعملت في محل زوجها، وفوجئت بوجود مديونية، فاتفقت مع التجار على شراء البضائع بالقسط لتسديد ديونها، وكانت تقف مع العمال وتشرف على العمل وتراجع الحسابات بنفسها.

واهتمت الأم بتعليم ابنائها، ورفضت أن يترك ابنها الأكبر دراسته لمساعدتها في العمل، وأقنعته بالعودة للمدرسة مرة أخرى.

وعلى الجانب الآخر، لم تترك الأم والديها، وعملت على خدمة والدتها المريضة، ووالدها المصاب بالزهايمر وتصلب الشرايين وقصور بالدورة الدموية، وظلت ترعاهما حتى توفيت الوالدة.

وبفضل مثابرتها وكفاحها، حصل ابنها الأكبر على بكالريوس تجارة، والأوسط على بكالريوس هندسة، والأصغر طالبًا بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة.
فرحة بمنزل الأم المثالية في الدقهلية تقديرا لجهودها
فرحة بمنزل الأم المثالية في الدقهلية تقديرا لجهودها

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