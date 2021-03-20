يلتقي فريق برشلونة بنظيره اتليتك بلباو، في المباراة النهائية من بطولة كأس الملك الإسباني، في شهر أبريل المقبل.

موعد مباراة برشلونة واتليتك بلباو في نهائي كأس الملك الإسباني





وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي برشلونة واتليتك بلباو، يوم السبت الموافق السابع عشر من شهر أبريل المقبل





وتنطلق صافرة بداية مباراة نهائي كأس الملك الإسباني، التي ستجمع بين برشلونة واتليتك بلباو، عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي، والسادسة بتوقيت جرينتش.





برشلونة نجح في الصعود إلى هذا الدور بعد تخطيه إشبيلية في نصف النهائي، بثلاثية مقابل هدفين بمجموع لقائي الذهاب والعودة.





في المقابل بلغ فريق اتليتك بلباو، الدور النهائي من البطولة بعد إزاحته لنظيره ليفانتي، بثلاثية مقابل هدفين بمجموع المباراتين.