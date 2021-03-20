موعد مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

ضرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي موعدًا مع نظيره بروسيا دورتموند الألماني، في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك ما أسفرت عنه القرعة التي أجريت مراسمها أمس الجمعة.





موعد مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند





يواجه مانشستر سيتي نظيره بروسيا دورتموند، يوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر أبريل المقبل، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب استاد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.





موعد مباراة العودة بين مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند





ويقام لقاء العودة بين فريقي بروسيا دورتموند الألماني ونظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على أرضية ملعب استاد سيجنال إيدونا بارك، يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر أبريل المقبل، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.





وتأهل بروسيا دورتموند إلى الدور ربع النهائي، بعدما أزاح إشبيلية من دور الـ16، بخمسة أهداف مقابل أربعة، فيما بلغ مانشستر سيتي هذا الدور بعدما تخطى بوروسيا مونشنغلادباخ، برباعية نظيفة.