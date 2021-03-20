موسيماني يطلب تقرير طبي شامل حول مصابي الأهلي

كلف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، بتجهيز ملف شامل عن إصابة نجم الفريق، بالفترة الأخيرة.





ويغيب وليد سليمان نجم الفريق، من المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات، بسبب تعرضه للإصابة بالعضلة الخلفية خلال مواجهة البنك الأهلي، بالدوري العام.





ومن المنتظر أن يتسلم موسيماني عن العودة للتدريبات، تقرير شامل عن حالة اللاعب ومدى سرعة استجابته للعلاج، قبل مشاركته في المران الجماعي.





ويستأنف المارد الأحمر تدريباته، بعد غدٍ الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، عقب نهاية الراحة السلبية إستعدادًا لمواجهة المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.