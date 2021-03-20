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بعد تصريحات أنقرة الأخيرة.. تركيا تقيّد فضائيات الإخوان الإرهابية

السبت 20/مارس/2021 - 03:51 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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أصدرت السلطات التركية تعليمات لجماعة الإخوان بوقف انتقاد مصر من الفضائيات التابعة لها في اسطنبول، وفقًا للعربية نت.

 

جاء ذلك بعد تصريحات أنقرة الأخيرة التي جاءت بمحاولات للتقارب مع القاهرة وفتح صفحة جديدة في العلاقات.

 

وقد أصدرت السلطات التركية، توجيهات قبل ساعات، بإيقاف البرامج السياسية بفضائيات الإخوان التي تبث من اسطنبول وهي "وطن، والشرق، ومكملين"، أو تحويلها لفضائيات خاصة للمنوعات والدراما، مضيفة أن تركيا أبرمت اتفاقات مع قادة الجماعة للالتزام بالتعليمات، مهددة بعقوبات قد تصل لإغلاق البث نهائيا وترحيل المخالفين خارج البلاد.

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