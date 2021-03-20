طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني الحارة في المنزل





المقادير:





- كبدة .





- عيش بلدي .





- ملح .





- فلفل أسود .





- فلفل أحمر حار .





- فلفل أخضر .





- خل .





- ثوم مفروم .





- زيت .





- عصير ليمون .





- سلطة طحينة.





طريقة التحضير

- في الخطوة الأولى يتم خلط الطحينة والبقدونس والفلفل الأحمر الحار وعصير الليمون والثوم والخل ثم تفرم.





- في الخطوة التالية يُضاف الخليط على الكبدة، ويتم وضعهم على النار في جلسة كبيرة الحجم.





- يتم التقليب حتى تنضج الكبدة ثم تُقدم في الخبز البلدي، مع إضافة الطحينة.