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طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني الحارة في المنزل

السبت 20/مارس/2021 - 03:53 م
الكبدة الإسكندراني الحارة
الكبدة الإسكندراني الحارة
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المقادير:

- كبدة.

- عيش بلدي.

- ملح.

- فلفل أسود.

- فلفل أحمر حار.

- فلفل أخضر.

- خل.

- ثوم مفروم.

- زيت.

- عصير ليمون.

- سلطة طحينة.

طريقة التحضير 
- في الخطوة الأولى يتم خلط الطحينة والبقدونس والفلفل الأحمر الحار وعصير الليمون والثوم والخل ثم تفرم.

- في الخطوة التالية يُضاف الخليط على الكبدة، ويتم وضعهم على النار في جلسة كبيرة الحجم.

- يتم التقليب حتى تنضج الكبدة ثم تُقدم في الخبز البلدي، مع إضافة الطحينة.

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