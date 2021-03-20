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طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني الحارة في المنزل
السبت 20/مارس/2021 - 03:53 م
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المقادير:
- كبدة.
- عيش بلدي.
- ملح.
- فلفل أسود.
- فلفل أحمر حار.
- فلفل أخضر.
- خل.
- ثوم مفروم.
- زيت.
- عصير ليمون.
- سلطة طحينة.
طريقة التحضير
- في الخطوة الأولى يتم خلط الطحينة والبقدونس والفلفل الأحمر الحار وعصير الليمون والثوم والخل ثم تفرم.
- في الخطوة التالية يُضاف الخليط على الكبدة، ويتم وضعهم على النار في جلسة كبيرة الحجم.
- يتم التقليب حتى تنضج الكبدة ثم تُقدم في الخبز البلدي، مع إضافة الطحينة.
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