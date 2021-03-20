Advertisements
كارتيرون يركز على رفع المعدلات البدنية للاعبي الزمالك
السبت 20/مارس/2021 - 03:57 م
محمد زكي
Advertisements
ركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى كلا من، محمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز وحسام أشرف وياسين مرعي وحاتم سكر وحسين فيصل.
وأدت هذه المجموعة تدريبات بالركض حول الملعب تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال المساعد، وضمت المجموعة الثانية باقي لاعبي الفريق، وأدوا تدريبات بدنية داخل الملعب تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال.
ويلتقي الفريق مع مولودية الجزائر الجزائري في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements