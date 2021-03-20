كارتيرون يركز على رفع المعدلات البدنية للاعبي الزمالك





ركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى كلا من، محمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز وحسام أشرف وياسين مرعي وحاتم سكر وحسين فيصل.





وأدت هذه المجموعة تدريبات بالركض حول الملعب تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال المساعد، وضمت المجموعة الثانية باقي لاعبي الفريق، وأدوا تدريبات بدنية داخل الملعب تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال.





ويلتقي الفريق مع مولودية الجزائر الجزائري في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.