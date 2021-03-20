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أحمد سامى يضع خطة عودة سموحه لمنافسة الكبار بـ3 وديات

السبت 20/مارس/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحه تدريباته على ملعب النادى تحت القيادة الفنية لأحمد سامى، وذلك استعدادًا لمباراة مصر المقاصة القادمة، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح "الموج الأرزق" إلى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من أجل اقتحام المربع الذهبى بقوة، والمنافسة على تحقيق أحد مراكز المقدمة.
ويعقد أحمد سامى جلسة خاصة مع اللاعبين قبل بداية التدريب للحديث عن المرحلة الماضية وطريقة الإستعداد للمباريات القادمة فى الدورى خاصة وأن الفريق يمتلك فى رصيده 22 نقطة وتفصله عن المركز الثالث 3 نقاط فقط ، كما سيضع المدير الفنى استراتيجيه جديدة سيتم العمل بها لتطوير أداء اللاعبين خاصة بعد انضمام 4لاعبين لصفوف المنتخبات الوطنية الأول والأليمبى. 
واتفق المدير الفنى على خوض ثلاث مباريات ودية مع الرجاء وانبى وطلائع الجيش خلال فترة توقف الدوري التى يتطلع فيها لتدشين خطة انتفاضة جديدة للفريق، تقوده إلى المربع الذهبى وتحسين تريتب الموسم الماضى الذى حجز فيه المركز الخامس بعدما تولى أحمد سامى المسؤلية الفنية للفريق خلفاً لحمادة صدقى وقتها. 
وأبدى أحمد سامى ارتياحه الشديد بعد ضم العديد من حسام حسن ومصطفى فتحى  لصفوف المنتخب الأول و محمد عبدالمنعم وعمر صلاح واحمد حمدى عبدالقادر لصفوف الأليمبى وأنه كان يتمنى ضم العديد من لاعبى فريقه خاصة الهانى سليمان حارس المرمى والذى يقدم مستويات فينة رائعة هذا الموسم ولكنه يحترم اختيارات حسام البدرى المديرالفنى لمنتخب مصر .

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سموحة الدوري المصري أحمد سامي

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