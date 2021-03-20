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الكشف عن وضع "الإخوان" الإرهابية في المرحلة المقبلة

السبت 20/مارس/2021 - 03:59 م
الإخوان المسلمين
الإخوان المسلمين
وكالات
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نشرت قناة العربية، تقريرًا يشكف عن وضع إعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الفارين في تركيا، وسط استمرار التصريحات الناعمة من جانب تركيا تجاه مصر.

 

وقال التقرير، إن عودة العلاقات بين أنقرة والقاهرة تتطلب أولا إنهاء الكثير من القضايا العالقة بين البلدين، من بينها تسليم أنقرة لإعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

 

 وكشف التقرير، أن محاولات تركيا التقارب مع مصر تهدف في المقام الأول للتنسيق والتباحث حول ملفات إقليمية على رأسها الوضع في ليبيا، وترسيم الحدود في المتوسط، وهي ملفات حققت فيها السياسة المصرية تقدما واضحا بالتعاون مع الشركاء الإقليمين بعيدا عن أنقرة.

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الكلمات المفتاحية

وضع الإخوان تركيا المرحلة المقبلة الاخوان الإرهابية

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