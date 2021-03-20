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عاجل.. أسباب غياب سيرجيو راموس عن مواجهة سيلتا فيجو

السبت 20/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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لم يتواجد الدولي الاسباني سيرجيو راموس في قائمة ريال مدريد الخاصة بمواجهة سيلتا فيجو المقرر لها اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الليجا.

وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن زين الدين زيدان وضع اللياقة البدنية ضمن أوليات الملكي وذلك عقب تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الماركا أيضاً إلى أن راموس تلقى ضربة في مواجهة أتالانتا لذلك لم يكمل المباراة وتم إستبعاده من مواجهة اليوم كأسباب إحترازيه خوفًا من تفاقم الإصابة.

وبعد تلك الكدمة التي تعرض لها لن يكون راموس متاح للتواجد مع المنتخب الأسباني خلال فترة التوقف الدولي الجارية والتي تمتد حتى أواخر الشهر الجاري.

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ريال مدريد راموس الدوري الاسباني الممتاز

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