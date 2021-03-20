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محمد محمود يقترب من العودة لتدريبات الأهلي
السبت 20/مارس/2021 - 04:00 م
غدير احمد
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اقترب محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.
وتعرض محمد محمود للإصابة في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، عقب انتقاله من صفوف وادي دجلة إلى الأهلي.
حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الفريق محمد محمود سيعود للفريق بعد شهر من الآن، ويسير اللاعب بشكل جيد فى أداء برنامجه التأهيلي خلال الفترة الحالية.
وأكد المصدر، أن المارد الأحمر ينتظر عودة اللاعب بكل قوة، حيث سيتم الاستفادة منه في جميع البطولات سواء المحلية أو القارية كدوري أبطال إفريقيا.
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