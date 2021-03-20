محمد محمود يقترب من العودة لتدريبات الأهلي

اقترب محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.





وتعرض محمد محمود للإصابة في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، عقب انتقاله من صفوف وادي دجلة إلى الأهلي.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الفريق محمد محمود سيعود للفريق بعد شهر من الآن، ويسير اللاعب بشكل جيد فى أداء برنامجه التأهيلي خلال الفترة الحالية.





وأكد المصدر، أن المارد الأحمر ينتظر عودة اللاعب بكل قوة، حيث سيتم الاستفادة منه في جميع البطولات سواء المحلية أو القارية كدوري أبطال إفريقيا.