ارتفاع ملحوظ في الإصابات.. تعرف على إحصائيات إصابات كورونا العالم

رغم التوسع في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، تشهد إصابات كورونا حول العالم، ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.





ويرصد " الفجر "، كل ما تريد معرفته عن إحصائيات إصابات كورونا حول العالم.





١. ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 122 مليون حالة إصابة.





٢. وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس لنحو 2.82 مليون حالة وفاة.





٣. وينتشر الفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة، وكان قد تم اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.





٤. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول إصابة بالفيروس حيث يبلغ عدد الإصابات 29.710332 مليون شخص، بينما وصل عدد الوفيات بها لنحو 539.716 ألف حالة وفاة.





٤. يليها البرازيل بنحو 11.780820 مليون إصابة بالفيروس نتج عنها 287.499 ألف حالة وفاة.





٥. ثم الهند بنحو 11.514331 مليون مصاب وعدد وفيات 159.370 ألف.





٦. بينما تعتبر العراق أكبر الدول العربية التي يوجد بها عدد إصابات بنحو 784.716 ألف إصابة، وعدد وفيات 13.937 ألف وفاة.





٧. تليها الأردن بنحو 521.461 ألف اصابة بعدد وفيات 5701 وفاة.





٨. ثم المغرب بعدد إصابات 491.019 ألف إصابة، بنحو 8755 وفاة، والإمارات بنحو 436.625 الف مصاب وعدد وفيات 1428 وفاة.





٩. ولا يزال التطعيم أداة بالغة الأهمية للمساعدة فى الوقاية من مزيد من حالات الإصابة والوفيات، ومكافحة الجائحة، حسب منظمة الصحة العالمية.



