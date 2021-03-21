Advertisements

ارتفاع ملحوظ في الإصابات.. تعرف على إحصائيات إصابات كورونا العالم

الأحد 21/مارس/2021 - 07:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
Advertisements
رغم التوسع في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، تشهد إصابات كورونا حول العالم، ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إحصائيات إصابات كورونا حول العالم.

١. ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 122 مليون حالة إصابة.

٢. وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس لنحو 2.82 مليون حالة وفاة.

٣. وينتشر الفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة، وكان قد تم اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

٤. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول إصابة بالفيروس حيث يبلغ عدد الإصابات 29.710332 مليون شخص، بينما وصل عدد الوفيات بها لنحو 539.716 ألف حالة وفاة.

٤. يليها البرازيل بنحو 11.780820 مليون إصابة بالفيروس نتج عنها 287.499 ألف حالة وفاة.

٥. ثم الهند بنحو 11.514331 مليون مصاب وعدد وفيات 159.370 ألف.

٦. بينما تعتبر العراق أكبر الدول العربية التي يوجد بها عدد إصابات بنحو 784.716 ألف إصابة،  وعدد وفيات 13.937 ألف وفاة.

٧. تليها الأردن بنحو 521.461 ألف اصابة بعدد وفيات 5701 وفاة.

٨. ثم المغرب بعدد إصابات 491.019 ألف إصابة، بنحو 8755 وفاة، والإمارات بنحو 436.625 الف مصاب وعدد وفيات 1428 وفاة.

٩. ولا يزال التطعيم أداة بالغة الأهمية للمساعدة فى الوقاية من مزيد من حالات الإصابة والوفيات، ومكافحة الجائحة، حسب منظمة الصحة العالمية.

١٠. تم تطعيم أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا في أوروبا، وأكثر من 27 مليون جرعة من لقاح كوفيشيلد (لقاح أسترازينيكا الذي يُنتجه المعهد الهندى للأمصال) في الهند، حتى الآن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح أسترازينيكا اصابات كورونا اصابات الفيروي اخر الاخبار احصائيات كورونا

أخبار تهمك

هل يجوز إخراج العقيقة لحما نيئا؟ الإفتاء تجيب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مديرية الطب البيطري بالمنوفية يكشف حقيقة ظهور حيوان غريب بمركز الباجور

منذ ساعة و 24 دقيقة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يوم

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ يوم

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 9 ساعات

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

الإصابات تقترب من 39 مليون.. كورونا يضرب دول العالم

كورونا حول العالم.. عدد الإصابات تتجاوز 51.81 مليون حالة

10 دول تخطت حاجز المليون إصابة بكورونا.. اعرفها

الهند تسجل أكثر من 27 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 22 وفاة و520 إصابة جديدة بكورونا

بعد الإعلان عن استقبال جرعات أسترازينيكا.. تفاصيل تطعيم الفئات المستحقة بلقاحات كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

05:48 ص

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار