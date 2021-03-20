عمرو دياب يبدأ في تسجيل أغاني جديدة

بدأ الهضبة عمرو دياب، في تسجيل عدد من أغاني مسلسله الجديد وأدعية دينية جديدة.



وذهب الهضبة إلى مهندس الصوت أمير محروس، أكثر من مرة منذ قدومه إلى مصر وذلك للاتفاق معه على العمل ولكي يبدء تسجيل الأغاني الجديدة والأدعية الرمضانية.





وتعاقد الهضبة مع إحدى ماركات المحمول العالمية على أن تتولى"الراعي الإعلامي" لبعض أعماله الفنية بداية من شهر رمضان إلى عام 2022.



كما سيحضر معهم مفاجآه خاصة بالحفلات الغنائية سيتم الافصاح عنها فور انتهاء الهضبة من عمل"البرومو" الخاص بإعلان التعاقد.



ويُحضر دياب، في الفترة الحالية عدد من الأدعية الدينية ليتم طرحهم بشهر رمضان المقبل.







في سياق آخر تصدرت أغنية "يا أنا يا لأ" للهضبة، المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا على تطبيق"أنغامي" في مصر بشهر فبراير.





وجاءت أغنية "شكرًا" في المركز الثالث،بينما أغنية"محسود" في المركز الخامس.



وطرح دياب، منذ أيام الاعلان الدعائي لعطره وهو عبارة عن فيديو كليب على أنغام أغنية "وأنا معاك".





ويكون سعر عطر الهضبة هو150 دولار وبالمصري حوالي 2250 جنيه.





جدير بالذكر أن كليب "وانا معاك"، تم تصويره في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي، وهو من إخراج طارق العريان،أغنية "وانا معاك"، من تأليف خالد تاج الدين، توزيع عادل حقي، ألحان خالد عز











