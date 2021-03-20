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مصادر تكشف عن قرارات من السلطات التركية للإخوان الإرهابية

السبت 20/مارس/2021 - 04:10 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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كشفت مصادر، أن تركيا تعتزم وقف إنشاء أي أحزاب سياسية إخوانية داخل تركيا، بعد مطالبة قنوات الإخوان التي تبث من إسطنبول بالتوقف عن استهداف مصر والخليج ووقف برامجها السياسية.

 

وبحسب المصادر، أبلغت أنقرة قيادات الإخوان بضرورة الالتزام بالقرار لتجنب الترحيل".

 

وأشارت المصادر، إلى أن النشاط الإعلامي لقنوات الإخوان بتركيا سيكون مشروطًا وبتصريح.

 

وأكدت المصادر، أن تركيا جمدت من جهة أخرى تجنيس مؤسس "حسم" الإخوانية، علاء سماحي.

 

وقد أصدرت السلطات التركية، توجيهات قبل ساعات، بإيقاف البرامج السياسية بفضائيات الإخوان التي تبث من اسطنبول وهي "وطن، والشرق، ومكملين"، أو تحويلها لفضائيات خاصة للمنوعات والدراما، مضيفة أن تركيا أبرمت اتفاقات مع قادة الجماعة للالتزام بالتعليمات، مهددة بعقوبات قد تصل لإغلاق البث نهائيا وترحيل المخالفين خارج البلاد.

 

وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع من تأكيد مصر رداً على مطالب مسؤولين أتراك بالتقارب، بأن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.

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الكلمات المفتاحية

فضائيات الإخوان تركيا الاخوان الإرهابية الاخوان

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