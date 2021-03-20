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كشف بالمجان.. التضامن تزف بشرى لأمهات مصر (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة معنية بالأسرة المصرية بشكل عام والمرأة بصفة خاصة، وهناك تمييز إيجابي للمرأة في الأماكن الريفية والنائية وللسيدات من ذوي الإعاقة والغارمات والأيتام والقائمات على تنفيذ مروعات اقتصادية، مشددة على أن القيادة السياسية تعمل دائمًا على دعم دور المرأة المصرية في المجتمع.

وأكدت نيفين القباج، خلال حوارها مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك قافلة طبية بـ 8 محافظات اعتبارًا من صباح اليوم وحتى مساء الغد، وهناك 34 مستشفى تدفع أبوابها لجميع أمهات مصر للكشف والفحص الطبي المجاني وإجراء التحاليل والأشعة كهدية في ذكرى عيد الأم.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تتواصل مع الجمعيات للإعفاء عن الغارمات المسجونات خلال هذه الفترة بالشراكة مع اللجنة الوطنية للغارمات، وهناك حملة لتشجيع كفالة اليتيمات، وخفض وجودهم بمؤسسات الرعاية، وتربيتهم في جو أسري طبيعي، موجهة الشكر للرئيس السيسي، لتقديره قواعد الإنسانية والقيم النبيلة ودعم للمرأة المصرية وتمكينها.

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