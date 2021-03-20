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شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سيارة ملاكي بالمهندسين (صور)

السبت 20/مارس/2021 - 04:16 م
جانب من الحريق
جانب من الحريق
ميسون أبو الحسن
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اندلع حريق مساء اليوم، بسيارة ملاكي بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بمنطقة المهندسين، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.


وكانت قد انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان لإخماد الحريق، وتسبب اشتعال النيران في السيارة في كثافات مرورية أدت إلى توقف حركة المرور في الاتجاه القادم من أعلى كوبري أكتوبر.


واستطاع رجال الحماية المدنية السيطرة على حريف السيارة، وقام رجال المرور بتسيير حركة السيارات بالشارع، للقضاء على الكثافة المرورية بالشارع.

شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سيارة ملاكي بالمهندسين (صور)
شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سيارة ملاكي بالمهندسين (صور)
شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سيارة ملاكي بالمهندسين (صور)
شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سيارة ملاكي بالمهندسين (صور)
شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سيارة ملاكي بالمهندسين (صور)
شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سيارة ملاكي بالمهندسين (صور)
شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سيارة ملاكي بالمهندسين (صور)
شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سيارة ملاكي بالمهندسين (صور)
شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سيارة ملاكي بالمهندسين (صور)
شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سيارة ملاكي بالمهندسين (صور)
شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سيارة ملاكي بالمهندسين (صور)
شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سيارة ملاكي بالمهندسين (صور)
شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سيارة ملاكي بالمهندسين (صور)
شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سيارة ملاكي بالمهندسين (صور)
شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سيارة ملاكي بالمهندسين (صور)
شاهد.. لحظة اندلاع حريق في سيارة ملاكي بالمهندسين (صور)

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