ارتفاع أصول المؤسسات المالية الصينية على 54.2 تريليون دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية بلغ 353.19 تريليون يوان (حوالي 54.26 تريليون دولار أمريكي) في نهاية عام 2020، بزيادة 10.7 في المائة على أساس سنوي.

ومن ناحية تفصيلية، ذكر بنك الشعب الصيني أن أصول المؤسسات المصرفية بلغت 319.74 تريليون يوان في نهاية العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 10.1 في المائة .

وقفز إجمالي أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 10.15 تريليون يوان، بينما بلغت أصول مؤسسات التأمين 23.3 تريليون يوان، بزيادة سنوية 13.3 في المائة .

وفى نهاية عام 2020، وصل إجمالي ديون المؤسسات المالية الصينية 321.17 تريليون يوان، بزيادة 10.8 في المائة عن العام الأسبق.