تتعلق بالبعثات والمنح.. 5 قرارات جديدة للمجلس الأعلى للجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.



في مستهل الاجتماع، وجه المجلس الشكر لجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور حسن الدمرداش لصدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لجامعة العريش، متمنيا له التوفيق والنجاح.



ووقف المجلس دقيقة حدادا على روح الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق السابق، داعين الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.



ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وجميع العاملين بالجامعات والمعاهد، لتواجدهم وسط الطلاب أثناء أداء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات، كما وجه الوزير الشكر إلى الطلاب لوعيهم الكبير وعدم انسياقهم وراء مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة التي استهدفت إثارة البلبلة والتشويش على الطلاب بشأن الامتحانات، وكذلك التزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية ومساهمتهم في نجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وخلال الاجتماع، اتخذ المجلس قرارات عدة، ترصدها "الفجر" فيما يلي من سطور:



- الموافقة على مد فترة عمل اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات المقدمة لقانون تنظيم الجامعات لمدة شهرين إضافيين مبدئيا، لإعطاء فرصة كاملة لحوار مجتمعي أكاديمي لمنتسبي المجتمع الأكاديمي لإبداء أرائهم ومقترحاتهم في تعديل قانون تنظيم الجامعات.



- الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن الجزء الثاني من الإعلان الموحد لخطة البعثات للعام الرابع 2020 - 2021 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 - 2022 بالنظام التنافسي، وفقا للتمويل من موازنة العام المالي 2021 - 2022.



- الموافقة على قرار اللجنة التنفيذية للبعثات، بشأن موقف الدارسين الموفدين إلى الصين، لعودتهم إلى جهاتهم الموفدة بصفة مؤقتة، لحين استقرار الأوضاع بمقر إيفادهم وعودتهم مرة أخرى لاستكمال دراستهم، وإسقاط الفترة التي قضوها بالوطن من مدة الإجازة الدراسية، وذلك في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وفي ضوء توجيهات الدولة بعودة المصريين العالقين بالخارج حرصًا على سلامتهم.



- الموافقة على قرار مجلس جامعة مدينة السادات بتخصيص 20 منحة دراسية "10 ماجستير، و10 دكتوراة"، لطلاب دول حوض النيل، شاملة الإعفاء من جميع الرسوم الدراسية، على أن تكون الإقامة والضيافة بالمدن الجامعية، وذلك في تخصصات: الهندسة الوراثية ومجالاتها، علوم البيئة والمياه والطاقة وتنمية الموارد، الطب البيطري، التربية والتربية الرياضية، السياحة والفنادق.



- الموافقة على وقف اعتماد ومعادلة الشهادات الأكاديمية الصادرة عن 5 جامعات في كازاخستان، وذلك بعد قرار وزارة التعليم العالي والعلوم في كازاخستان بإغلاق جامعة شيمكنت لعلوم الاجتماع والابتكار، وأكاديمية جولداسيكوف للاقتصاد والقانون لمدينة تالديكورجان، وأكاديمية تينيشباييف للنقل والاتصالات بمدينة المآتي، وجامعة كوتبيكوف للصداقة بين الشعوب، والجامعة الطبية الكازاخية للتعليم المستمر.



- الموافقة على استمرار عمل اللجنة المكلفة بدراسة البدائل المختلفة التي تحد من ظاهرة سفر الطلاب المصريين للدراسة بجامعات أجنبية غير معتمدة، نظرا لصعوبة التحاقهم بالجامعات المصرية، ومن بينها اعتماد لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات لقائمة الجامعات المعترف بها، ووضع ضوابط وشروط معادلة الشهادات الأجنبية طبقا لتقييم المحتوى العلمي، وكذلك دراسة البدائل التنفيذية الأخرى التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة، وعرض نتائج عمل اللجنة على المجلس في اجتماعاته القادمة.