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مصرع ميكانيكي وإصابة أخر في حادث انفجار إطار لودر بالقليوبية

السبت 20/مارس/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقي ميكانيكي مصرعه وأصيب زميله، أثناء قيامهما بتزويد الهواء بإطار لودر أدى إلى انفجاره، جرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين عربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم العبور، يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع ميكانيكي وإصابة زميله فى حالة خطر داخل شركة معدات ثقيلة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين للواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إصابة "حسام.م.ع" 29 عاما، ميكانيكى معدات ثقيلة، توفى إثر إصابته بجروح فى الرأس أدى إلى توقف عضلة القلب أدى إلى وفاته، و"محمود.م. ع" 28 عاما ميكانيكي، مصاب بتهتكات في الرئة وجرى حجزه بالعناية المركزة.

وتبين أنه أثناء تواجدهما بشركة أولاد عطا للمعدات الثقيلة بناحية طريق مصر- إسماعيلية بدائرة قسم العبور، وأثناء قيامهما بتزويد هواء للودر داخل الشركة انفجر الإطار، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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