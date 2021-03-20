تفاصيل حملة للقضاء على ظاهرة التشرد والتسول بالمنصورة







كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومن خلال فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي لتنفيذ حملة للقضاء على ظاهرة التشرد والتسول وذلك بمشاركة مديرية امن الدقهلية ومندوبي دار بداية جديدة لإيواء المشردين بالمنصورة ،بهدف مكافحة التشرد وتوفير حياة كريمة من حيث المأكل والمشرب والمأوى لهذه الفئات.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتوفير حياة كريمة له، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية



واوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي انه تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية فقد شملت الحملة اليوم السبت المرور بشوارع مدينة المنصورة ومنطقة سندوب والتى اسفرت عن انقاذ عدد من المشردين من حياة الشارع بلغت ١٢ حالة تم التعامل معهم من خلال فريق التدخل السريع وتم نقل حالتين منهم الى دار جمعية بداية جديدة بالمنصورة، كما تم نقل وايؤاء 6اطفال ونقلهم لدور رعاية مناسبة لتوفير الرعاية الكاملة لهم.



واكد محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف تنفيذ هذه الحملات بنطاق مراكز ومدن واحياء وقري المحافظة وذلك للعمل المستمر والجاد على مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية والعمل علي توفير الحياة الكريمة لهذه الحالات من خلال دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي والمنتشرة بمراكز المحافظة مؤكدا على ضرورة دعم ومساندة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية في هذا الشأن، في اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية.

