"رد الجميل".. السائق وراء مقتل مُدرسة حدائق أكتوبر

كشفت تحقيقات النيابة، بأكتوبر في واقعة مقتل مُدرسة داخل كمبوند بحدائق أكتوبر، أن وراء مقتلها سائق لاحدى شركات توصيل المواطنين، من أجل سرقتها.



وأضافت التحقيقات، أن المتهم نتيجة توصيله لها بصفة مستمره، بدأ السائق يتردد عليها لتوصيلها، ومساعدتها في شراء طلبات منزلها، وكانت السيدة تعطيه مبالغ مالية مقابل ذلك، وقبل الواقعة بفترة، كان السائق يمر بضائقة مالية، فاعطته السيدة مبلغ ٥ آلاف جنيه قائلة له،" لما تفرج ابقى ردهم"، ولكن تغير الحال وطالبته السيدة برد المبلغ، ولعلمه بأنها تعيش بمفردها قرر التخلص منها.



واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه بالواقعة، فوضع خطه شيطانية للتخلص منها وسرقتها وعدم مطالبتها بالمبلغ المستحق، فذهب كعادته لتوصيل الطلبات لمنزلها، فهشم رأسها بحجر فسقطت جثة هامدة على الأرض، وفر هاربًا، دون أن يشاهده أحد.



وتلقى اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مدرسة مقتولة داخل مسكنها بكومباوند بحدائق أكتوبر.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.



وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة حدائق اكتوبر والمقدم إكرامي البطران وكيل الفرقة، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة فتاة مقتولة.



