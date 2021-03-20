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انتحار نقاش بتناول سم الفئران بالقليوبية

السبت 20/مارس/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، واقعة انتحار نقاش بتناول سم فئران، جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من المستشفى بوصول "أحمد س.ا" 24 عاما، نقاش، وتوفى إثر تناول مادة سامة.

جرى إخطار اللواء فخرالدين عربي، مدير أمن القليوبية، وبالفحص تبين للعميد خالد محمدي، رئيس مباحث المديرية، والعميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، أن المتوفى تناول مادة سامة "سم فئران".

وبسؤال والدهما قررا بتناول نجلهما مادة سامة "سم فئران" بقصد الانتحار، وأن نجلهما يعاني من مرض نفسى منذ عامين، ويتم علاجه من خلال المتابعة مع أحد الأطباء، ولم يشتبها في وفاته جنائيا، وتم التحفظ على الجثة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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