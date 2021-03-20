حورية فرغلي تستعد للعملية الثالثة لها.. فما مدى نجاح العملية الأولى والثانية؟

تستعد الفنانة حورية فرغلي لإجراء عمليتها الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس المقبل وذلك عقب إجرائها عمليتين في الفترة السابقة.



وبادت العملية الأولى لحورية فرغلي بالنجاح كما نجحت أيضا العملية الثانية وتعد العملية الثالثة هي آخر العمليات التي من المقرر أم تجريها حورية فرغلي.





واستعادت حورية فرغلي الشعور بحاستي الشم والتذوق العملية الأولى تتذوق الحلوى وتشم الأشياء من حولها بعدما فقدتهما طوال الفترة الماضية، كما أنها تعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الدعم الذى وصلها من الجمهور منذ ظهورها والكشف عن حالتها الصحية